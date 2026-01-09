CHP Pm Üyesi Erhan Adem: "Çiftçiye Borcu Gerekçe Gösterilerek Kredi Kapıları Kapatılıyor"

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi üyesi Erhan Adem, BAĞ-KUR, SGK primi ya da vergi borcu bulunan çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerinden yararlanmasının engellendiğini belirterek, "Bugün Türkiye'de borcu olmayan bir çiftçi neredeyse kalmamıştır. Bunun sebebi iktidarın yıllardır uyguladığı yanlış, plansız ve rant odaklı tarım politikalarıdır. Girdi maliyetlerini katlayan, destekleri kuşa çeviren, çiftçiyi piyasanın insafına bırakan bu anlayış şimdi de utanmadan borcu gerekçe göstererek kredi kapılarını kapatmaktadır" ifadesini kullandı.

CHP Parti Meclisi üyesi Erhan Adem, yaptığı açıklamada, "30 Ekim 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, tarımı desteklemek bir yana, çiftçiyi üretimden koparmayı hedefleyen açık bir cezalandırma düzenlemesidir. BAĞ-KUR, SGK primi veya vergi borcu bulunan üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerinden yararlanmasının önüne geçilmesi, 'borcun varsa ekme' demekten başka bir anlam taşımamaktadır" dedi. Adem, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de borcu olmayan bir çiftçi neredeyse kalmamıştır. Bunun sebebi çiftçinin tembelliği ya da sorumsuzluğu değil; iktidarın yıllardır uyguladığı yanlış, plansız ve rant odaklı tarım politikalarıdır. Girdi maliyetlerini katlayan, destekleri kuşa çeviren, çiftçiyi piyasanın insafına bırakan bu anlayış şimdi de utanmadan borcu gerekçe göstererek kredi kapılarını kapatmaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, sarayın ya da sermayenin değil, çiftçinin bankasıdır. Bu kurumları üreticiyi eleyen, cezalandıran ve tasfiye eden mekanizmalara dönüştürmek açık bir politik tercihtir. Bu tercih, tarımı bilerek çökertme, köylüyü toprağından koparma tercihidir.

"Bu anlayış ne üretimi artırır ne gıda güvenliğini sağlar"

Soruyoruz: Mazot 50 lirayı aşmışken, gübreye, yeme, ilaca her ay zam gelirken, destekler maliyetlerin yanına bile yaklaşmazken çiftçi borçsuz nasıl kalacaktır? Çiftçiyi borçlandıran sizsiniz, şimdi de o borcu bahane ederek üretimden tasfiye eden yine sizsiniz. Bu karar, sosyal devlet ilkesinin açık ihlalidir. Çiftçiye destek olmak yerine onu bankaların ve icra kıskacının içine iten bu anlayış ne üretimi artırır ne de gıda güvenliğini sağlar. Aksine, bu ülkeyi daha pahalı gıdaya, daha fazla ithalata ve daha derin bir tarım krizine sürükler. Çiftçiyi borcuyla terbiye etmeye çalışan bu düzeni kabul etmiyoruz. Bu karar derhal geri çekilmelidir. Çiftçinin borcu gerekçe değil, devletin çözmesi gereken bir sonuçtur. Borçlar yapılandırılmalı, faizler silinmeli, üretici desteklenmelidir. Aksi halde bugün tarlaya giremeyen çiftçi, yarın bu ülkenin sofrasından eksilen ekmek demektir. Bunun siyasi ve vicdani sorumluluğu bu kararı alanların omuzlarındadır."