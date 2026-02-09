CHP'li Yavuzyılmaz: "Akp, Gelecek Nesillere Ait Olan Kamu Köprü ve Otoyollarının 25 Yıllık Kârını Seçimler Öncesinde Tahsil Etmenin Peşinde"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2026 yılı Performans Programı Raporu'ndan edindiği bilgilere göre yaptığı açıklamada, "AKP, gelecek nesillere ait olan kamu köprü ve otoyollarının 25 yıllık karını -15 milyar doları- seçimler öncesinde peşin ve toplu şekilde tahsil etmenin peşinde. Özelleştirme ihalesini kazanacak yandaş şirketlere ise 33 milyar 450 milyon dolar net kar peşkeş çekilmiş olacak. Bunun adı 86 milyon vatandaşı ve gelecek nesilleri birlikte soymaktır. Bu özelleştirme planı vatana ihanet planıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AKP'nin kamuya ait iki Boğaz Köprüsü ve 7 otoyolu 25 yıllığına özelleştirerek yaratmayı planladığı tiksindirici rant tutarını tespit ettik. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre, söz konusu köprü ve otoyolların kamuya ait olması halinde 25 yıllık net karı 15 milyar dolar. Özelleştirmenin gerçekleşmesi durumunda ise yandaş şirketlere aktarılacak rant tutarı 33 milyar 450 milyon dolar olacak. Vatandaşın cebinden çıkacak toplam tutar en az 48 milyar 450 milyon dolar, güncel kurla 2 trilyon 113 milyar lira. Bunun adı, utanmadan ve sıkılmadan Türkiye'nin geleceğini satmaktır."

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2026 Performans Programı Raporu'na göre; özelleştirilmesi planlanan iki Boğaz Köprüsü ve yedi otoyolun 2024 yılı net karı: 11 milyar 211 milyon lira, 2025 yılı net karı: 23 milyar 594 milyon lira. Bu da 2025 yılı için yaklaşık 596 milyon dolar net kar anlamına geliyor. Mevcut araç geçiş ücretleriyle bu köprü ve otoyollardan 25 yılda elde edilecek net kar 15 milyar dolar.

"25 yılda elde edilecek net kar 48 milyar 450 milyon dolara, yani 2 trilyon 113 milyar liraya ulaşacak"

Ancak özelleştirme sonrası, araç geçiş ücretlerinin aynı bölgelerdeki Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerine endekslenerek 3,23 katına çıkması bekleniyor. Bu, araç geçiş ücretlerine ortalama yüzde 232 zam yapılması demek. Yüzde 232 zamlı geçiş ücretleriyle, 25 yılda elde edilecek net kar 48 milyar 450 milyon dolara, yani 2 trilyon 113 milyar liraya ulaşacak.

Sonuç açık: AKP, gelecek nesillere ait olan kamu köprü ve otoyollarının 25 yıllık karını -15 milyar doları- seçimler öncesinde peşin ve toplu şekilde tahsil etmenin peşinde. Özelleştirme ihalesini kazanacak yandaş şirketlere ise 33 milyar 450 milyon dolar net kar peşkeş çekilmiş olacak. Bunun adı 86 milyon vatandaşı ve gelecek nesilleri birlikte soymaktır. Bu özelleştirme planı vatana ihanet planıdır."