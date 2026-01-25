CHP'li Yavuzyılmaz: Rusya'nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki Net Karı 180 Milyar 70 Milyon Dolar. Bunun Adı Türkiye'nin Geleceğini Satmaktır

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımı ve işletmesi işinde Rusya'ya sağladığı net karın 180 milyar 70 milyon dolar olduğunu belirterek, "Güncel kurla toplam net kar, 7 trilyon 777 milyar lira. Bunun adı Türkiye'nin geleceğini satmaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, AK Parti'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımı ve işletmesi işinde Rusya'ya sağladığı kara ilişkin açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AKP'nin cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini tespit ettik. AKP'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımı ve işletmesi işinde Rusya'ya sağladığı dehşet verici karı belgeledik. Rusya'nın işletme süresi boyunca karı 207 milyar 399 milyon dolar. Rusya'nın kullandığı kredilerin ana para ve faiz toplamı 24 milyar 209 milyon dolar. Hissedar katkısı yani öz sermaye tutarı 3 milyar 100 milyon dolar. Yani Rusya'nın Akkuyu nükleer güç santralindeki toplam gideri 27 milyar 329 milyon dolar. Sonuç Rusya'nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki toplam net karı 180 milyar 70 milyon dolar. Güncel kurla toplam net kar, 7 trilyon 777 milyar lira. Bunun adı Türkiye'nin geleceğini satmaktır. Kendi vatandaşlarına değil, yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet etmektir.

Kaynak: Akkuyu Nükleer A.Ş Hisse Senetlerinin Piyasa Değerleme Raporu- Yeminli Mali Müşavir Raporu No: 16104919/440-117"