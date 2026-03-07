Haberler

Deniz Yavuzyılmaz: Eşel Mobil Sistemine Yarım Yamalak Geçilmesi Durumu Kurtarmaya Yetmeyecek

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt zamlarına karşı pompa fiyatlarındaki ÖTV ve EPDK Gelir Payı'ndan KDV'nin kaldırılmasını ve KDV'nin yüzde 10'a düşürülmesini içeren bir kanun teklifi sundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Başkanlığı'na akaryakıt zamlarına karşı pompa fiyatlarındaki ÖTV'den KDV alınmamasını, EPDK Gelir Payı'ndan KDV alınmamasını ve KDV'nin yüzde 10'a düşürülmesini öngören bir kanun teklifi sunduğunu belirterek, "Acilen bu adımların atılması şarttır. Zira AKP'nin eşel mobil sistemine yarım yamalak geçmesinin, durumu kurtarmaya yetmeyeceği görülüyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Akaryakıttan alınan verginin vergisine karşı yeni bir kanun teklifi verdik. Bugün Meclise sunduğumuz kanun teklifine göre; uluslararası petrol fiyatlarındaki sert artışlar nedeniyle yapılacak olan akaryakıt zamlarına karşı pompa fiyatlarındaki ÖTV'den KDV alınmayacak, EPDK Gelir Payı'ndan KDV alınmayacak, Ardından, KDV yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülecek. Acilen bu adımların atılması şarttır. Zira AKP'nin eşel mobil sistemine yarım yamalak geçmesinin, durumu kurtarmaya yetmeyeceği görülüyor. Zam yağmuruna karşı vatandaşın en başta bu haksız akaryakıt vergilerinden korunması ve AKP'nin halkın sırtından inmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

