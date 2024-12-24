CHP'den 22 Bin 104 TL Asgari Ücrete Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepki göstererek, "İktidarın emekçiye reva gördüğü asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Emekçiyi, açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum eden asgari ücreti kabul etmiyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Saray'ında her gün 2 bin 23 asgari ücretlinin, 2 bin 752 emeklinin maaşını harcayan Erdoğan, 22 bin 104 lira olarak belirlediği asgari ücretle, emekçiye 'sürünme, öl' dedi. Emekçi, bu asgari ücretle kirasını ödese, faturalarını ödeyemez, faturalarını ödese, mutfak masrafını karşılayamaz. Bu asgari ücret, emekçiye zulümdür. Emekçiyi bu sefalet ücretine mahkum edenler; adaletiniz batsın, vicdanınız kurusun" ifadelerini kullandı.