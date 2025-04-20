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Chongqing ile Özbekistan Arasında Yeni Yük Treni Hattı Hizmete Girdi

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Çin'in Chongqing kentinden Özbekistan'a doğru yola çıkan yük treni, yeni bir demiryolu hattının açıldığını müjdeliyor. Bu hat, Chongqing ile Orta Asya arasındaki ulaştırma süresini %30 oranında kısaltacak.

CHONGQİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de üretilen polyester granülleriyle dolu bir yük treninin pazar günü Özbekistan'a doğru yola çıkmasıyla Chongqing ile Orta Asya ülkeleri arasındaki yeni yük treni hattı hizmet girdi.

Trenin ortalama 4.700 kilometre uzaklıktaki Özbekistan'ın başkentine yaklaşık 12 gün içinde varması bekleniyor. Xinjiang'daki Horgos Limanı'ndan ayrılarak Çin'den çıkış yapacak tren Kazakistan'dan geçecek.

Çin Demiryolları Chengdu Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre her ay Chongqing'den Orta Asya'ya iki tren seferinin yapılması planlanıyor.

Şirket mühendislerinden Xu Meiqiong, Xinhua'ya yaptığı açıklamada hızlı gümrükleme, zamanında nakliye ve maliyet azaltma imkanı sağlayabilen bu tür düzenli seferlerin daha kaliteli sınır ötesi taşımacılığını güvence altına alabileceğini söyledi.

Yeni tren rotasının Chongqing ile Orta Asya arasındaki ulaşım süresini yüzde 30 oranında azaltması bekleniyor.

Kenti Avrupa ve Orta Asya ülkelerine bağlayan 50'den fazla düzenli rotada şubat ayı itibarıyla 18.000'den fazla tren seferi yapılırken, trenler Asya ve Avrupa'da 100'den fazla kent ve bölgeye ulaştı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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