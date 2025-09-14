Haberler

Chongqing'den Orta Asya'ya 35 Yük Treni Seferi

Chongqing'den Orta Asya'ya 35 Yük Treni Seferi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Chongqing kentinden Orta Asya'ya 2025'in ilk sekiz ayında 35 yük treni seferi düzenlenirken, 3.000 TEU'yu aşan konteyner taşındı ve sevkiyatların toplam değeri yaklaşık 600 milyon yuan oldu.

CHONGQİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinden Orta Asya'ya 2025'in ilk sekiz ayında 35 yük treni seferi düzenlendi. Chongqing Demiryolu Lojistik Merkezi'nin yayımladığı verilere göre, söz konusu seferlerde 3.000 TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteynere eşdeğerdir) aşan konteyner taşınırken, sevkiyatların toplam değeri yaklaşık 600 milyon yuan (84,2 milyon ABD doları) oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?

Gözler yarınki kurultay davasında! İşte CHP'yi bekleyen 4 ihtimal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.