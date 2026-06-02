Haberler

Çin'in Xinjiang Bölgesi ile Almanya Arasında İlk Direkt Yolcu Uçuş Rotası Hizmete Girdi

Çin'in Xinjiang Bölgesi ile Almanya Arasında İlk Direkt Yolcu Uçuş Rotası Hizmete Girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

China Southern Havayolları, Guangzhou, Urumqi ve Frankfurt'u birbirine bağlayan yeni bir direkt uçuş rotası başlattı. Xinjiang ile Almanya arasındaki ilk direkt uluslararası yolcu rotası olan bu hat, seyahat süresini 10 saatten fazla kısaltıyor. Haftada iki kez Boeing 787-9 ile gerçekleştirilecek seferler, ticaret ve turizmi canlandırmayı hedefliyor.

URUMQİ, 2 Haziran (Xinhua) -- China Southern Havayolları, Çin'in güneyindeki Guangzhou, kuzeybatısındaki Urumqi ve Almanya'nın Frankfurt kentlerini birbirine bağlayan yeni bir uçuş rotası başlattı.

Pazartesi günü faaliyete geçen güzergah, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'yle Almanya arasındaki ilk direkt uluslararası yolcu hava rotası olma özelliğini taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Frankfurt'a haftada iki kez düzenlenen kıtalar arası bir seferin, yeni rotayla birlikte bölgenin merkezi Urumqi'ye uğrayacağı belirtildi. Ayrıca Urumqi-Frankfurt arasındaki uçuşun yaklaşık sekiz saat sürdüğü ifade edildi.

Xinjiang'dan Orta Avrupa'ya seyahat eden yolcular, rotanın açılmasından önce Beijing, Shanghai veya Guangzhou gibi kentler üzerinden aktarma yapmak zorunda kalıyordu. Yeni rota, bu yolcuların toplam seyahat süresini 10 saatin üzerinde kısaltacak.

Seferler pazartesi ve cuma günleri Boeing 787-9 tipi geniş gövdeli uçaklarla gerçekleştirilecek. Böylece haftalık gidiş-dönüş seferlerinde yaklaşık 600 yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacak.

Şirketin Xinjiang şubesinde görev yapan bir yetkili, özellikle Çin'in Alman vatandaşlarına yönelik tek taraflı vizesiz seyahat politikası başlatmasıyla birlikte bu rotanın, Çin ile Avrupa arasındaki ticaret, turizm ve halklar arası etkileşimin artmasına yardımcı olacağını söyledi.

Xinjiang Havalimanı Grubu, ülkenin batıya açılan kapısı olma rolünü genişleten bölgenin an itibarıyla Orta Asya, Batı Asya ve Avrupa ile bağlantısını sağlayan 28 tarifeli uluslararası yolcu rotasına ve 31 uluslararası kargo rotasına sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Galatasaray'da sürpriz! Yüzde 100 gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi: Söz verdim mi tutarım

Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Özel 'Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' diyen kadın partide çikolata dağıtıyor' dedi, jet yanıt geldi

Özel "Zeyrek'e çarpıldı diyen kadın" dedi, o isimden jet yanıt geldi