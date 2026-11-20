Chevron-Helleniq adına TGS, Güney İyon Denizi'nde sismik araştırmaya başlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı, Chevron-Helleniq adına TGS'nin Güney İyon Denizi'nde hidrokarbon aramaları için sismik araştırma başlatacağını bildirdi. TGS'nin sismik gemisinin bölgeye ulaştığı, araştırmaların Ocak 2027 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.
Yunanistan'ın günler içinde hidrokarbon aramaları için İyon Denizi'nin güneyinde sismik araştırmalara başlayacağı bildirildi.
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Chevron-Helleniq Energy Konsorsiyumu adına TGS firması gelecek birkaç gün içerisinde İyon Denizi'nin güneyinde hidrokarbon aramaları için sismik araştırmalara başlayacak.
TGS'ye ait sismik araştırma gemisi RAMFORM TETHYS, Yunanistan'ın konuya ilişkin NAVTEX mesajı yayımlamasından sonra sismik araştırma yapmak üzere Güney İyon Denizi'ne ulaştı.
Söz konusu araştırmaların Ocak 2027 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.