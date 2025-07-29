Chery, Mısır Pazarında Beş Yeni Modelini Tanıttı
Çinli otomobil üreticisi Chery, Kahire'de düzenlediği lansman töreninde Mısır pazarındaki varlığını güçlendirmek için beş yeni modelini tanıttı. Ziyaretçiler yeni modelleri yakından inceleme fırsatı buldu.
KAHİRE, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery, Mısır pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla pazartesi günü başkent Kahire'de düzenlediği lansman töreninde beş yeni modelini tanıttı. Törene katılan çok sayıda ziyaretçi, markanın yeni modellerini yakından inceleme fırsatı buldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel