Chery, Mısır Pazarında Beş Yeni Modelini Tanıttı

Chery, Mısır Pazarında Beş Yeni Modelini Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli otomobil üreticisi Chery, Kahire'de düzenlediği lansman töreninde Mısır pazarındaki varlığını güçlendirmek için beş yeni modelini tanıttı. Ziyaretçiler yeni modelleri yakından inceleme fırsatı buldu.

KAHİRE, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery, Mısır pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla pazartesi günü başkent Kahire'de düzenlediği lansman töreninde beş yeni modelini tanıttı. Törene katılan çok sayıda ziyaretçi, markanın yeni modellerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor

Uçak havalandı! Real Madrid'in yıldızı Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.