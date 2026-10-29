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Changzhou, elektrikli iki tekerlekli araç üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor

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Changzhou, elektrikli iki tekerlekli araç üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor
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Çin'in Changzhou kenti, elektrikli iki tekerlekli araç üreticileri ve parça tedarikçileri için kümelenme çalışmalarını hızlandırdı. Kent, Çin'in bu araçlardaki üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılarken Ar-Ge faaliyetlerini de artırıyor.

NANJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Changzhou kenti, elektrikli iki tekerlekli araç üreticileri ile bu araçlara parça sağlayan tedarikçilere yönelik kümelenme çalışmalarına hız verdi. Son yıllarda imalat sektöründe geleneksel güçlü yönlerinden yararlanan kent, daha akıllı ve üst segment ürünleri geliştirmeyi hedefliyor.

Çin'in elektrikli iki tekerlekli araç üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Changzhou, parça üretiminden nihai montaja kadar tüm aşamaları kapsayan eksiksiz bir sanayi zinciri oluşturmuş durumda.

Sektörün temel itici gücü olan teknolojik inovasyonu da aktif olarak güçlendiren kentte üreticiler, ürünlerini daha da geliştirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerini sürekli artırıyor.

Kaynak: Xinhua
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