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Cezayir, Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı'nın İnşasına Başladı

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Cezayir, Afrika'nın en kapsamlı enerji projelerinden Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı'nın kendi sınırları içindeki bölümünün inşasına başladı. 4.128 km uzunluğundaki hatla Nijerya'dan Avrupa'ya gaz ihracı hedefleniyor.

CEZAYİR, 4 Haziran (Xinhua) -- Cezayir, Afrika'nın en kapsamlı enerji altyapı projelerinden biri olan Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin ülke sınırları içinde kalan bölümünün inşasına başlayarak önemli bir adım attı.

Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab çarşamba günü Cezayir, Nijerya ve Nijer enerji bakanlarının katıldığı TSGP Yürütme Komitesi'nin beşinci bakanlar toplantısında gelişmeyi duyurdu.

Arkab, mevkidaşlarıyla birlikte projenin başarıya ulaşması için yakın işbirliği içinde çalışma taahhütlerini yineledi.

Toplam 4.128 kilometre uzunluğundaki TSGP boru hattıyla, Nijerya'dan sağlanacak yıllık 30 milyar metreküpe kadar doğalgazın Nijer üzerinden Cezayir'in Akdeniz kıyısına ulaştırılması ve buradan Avrupa pazarlarına ihraç edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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