Cezaevi aracına bombalı saldırıda 3 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 363'er yıl hapis

BURSA'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, 19 kişinin yaralandığı cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırı davasında sanıklar Dilek Arsu, Seda Baykan ve Mehmet Mustafa Uzkar, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 363'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde görev yapan infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu, 19 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi 3 kişinin ismine ulaşıldı. Şüphelilerden Seda Baykan'ın bomba düzeneğini yol kenarındaki elektrik direğinin dibine yerleştirerek, cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlattığı belirlendi. Dilek Arsu'nun, Baykal'a yardım ve yataklık ettiği, Mehmet Mustafa Uzkar'ın da araçla getirip, götürdüğü tespit edildi.

ŞÜPHELİLER İZMİR'DE YAKALANDI

Şüpheliler, 17 Eylül 2022'de İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyette susma haklarını kullanan 3 şüpheli, tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 22 Ekim'de de saldırının faillerinden Cebrail Gündoğdu'nun da İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandığını duyurdu. Bursa'daki eylemde bombanın Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer aldığı kaydedilen, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde 'turuncu' kategoride bulunan ve 1 milyon lira ödülle aranan Gündoğdu da İzmir'de tutuklandı.

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Saldırıya ilişkin soruşturma, 9 ayda tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; patlamayı, Devrimci Karargah, DKP/BÖG, MKP, MLKP, MLSPB, TİKB, TKEP-L, TKP/ML ve PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütlerinin birlikte oluşturduğu Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütünün üstlendiği kaydedildi. İddianamede ayrıca sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu, Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu'nun, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma', 'Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'Kamu malına zarar verme', 'Mala zarar verme' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 913'er yıla kadar hapsi istendi.

DOSYASI AYRILAN SANIK, TANIK OLARAK DİNLENDİ

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Sanık avukatlarının talebi üzerine, dosyası davadan ayrılan Cebrail Gündoğdu da duruşmaya tanık olarak, tutuklu bulunduğu, Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlandı.

Gündoğdu ifadesinde "Bu dosyayla alakam yoktur. Ayrıca Bursa'ya hiç gelmedim. Mustafa Uzkar'ı 2015 senesinden beri tanıyorum. Muğla Akyaka'da, küçük çaplı işportacılık yaptığım sırada, satış yaparken tanıştık. Öyle bir tanışıklığımız oldu. 2019'da ameliyat olmuştu. Bir böbreğini vermişti. Geçmiş olsuna da gitmiştim. Alevi ve solcu olduğu için samimiyet kurdum. Edremit'teki evine de hasta olduğu için ziyarete gittim. Dilek, aşiretten akrabam olur. Annem-babam aynı köylüdür. Aşiret bağımız vardır. Kan bağından daha yakınızdır. Annelerimiz tanışıktır. Son yıllarda görüşmedim. En son 2022 Temmuz ayında görüşmüştük. Seda Baykan ile de dosyada birleştirme olduğu için tanışıklığımız olmuştur. Ben kimlik saklamadım. Bu söyledikleriniz bir somutluğa dayanmıyor" dedi.

SLOGAN ATILINCA MAHKEME BAŞKANI SEGBİS BAĞLANTISINI KESTİRDİ

Tutuklu sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederken, mahkeme heyeti kararı açıklayacağı sırada Dilek Arsu ve Seda Baykan "Yaşasın partimiz MLKP" sloganı attı. Arsu ve Baykan slogan attığı sırada, mahkeme başkanının talimatıyla SEBGİS bağlantısı kesildi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığa, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olmasına ilişkin, 'tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürme' ve 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 19 kişinin yaralanmasına ilişkin, 'tasarlayarak kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 19 kez ayrı ayrı 15'er yıl olmak üzere, 'tehlikeli madde bulundurma ve taşıma', 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'terör' suçlarından toplamda ayrı ayrı 363'er yıl hapis cezası verdi.