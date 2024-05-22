Ceyhan Belediyesine 300 çöp konteyneri hibe edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ceyhan Belediyesine 300 çöp konteyneri hibe edildi. Konteynerlerin ilçede ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtımı başladı. Belediye Başkanı Kadir Aydar, ekiplerin ilçeyi temiz tutmak için özveriyle çalıştığını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ceyhan Belediyesine 300 çöp konteyneri hibe edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çöp konteynerlerinin ilçede ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtımı başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ekiplerin ilçeyi temiz tutmak için özveriyle çalıştığını belirtti.