Ceyhan Belediyesi 6 Bin Kişilik Yemek Kapasitesi ve 750 Kişilik Taziye Alanı İnşaatına Başladı

CEYHAN Belediyesi tarafından 6 bin kişi yemek kapasiteli, 750 kişilik taziye alanı için 2 dönüm arazide inşaat çalışmaları başladı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhanlıların tamamının faydalanacağı 6 bin kişilik yemek kapasitesi ve 750 kişilik taziye alanı için kolları sıvadı. İlçe merkezinde 2 dönüm arazi üzerine kurulan aşevi ve taziye evi tesisinin inşaatına başlandı. İlçede ilkleri ve enleri gerçekleştirme anlayışıyla hareket eden, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak projelere imza atmaya devam ettiklerini belirten Başkan Hülya Erdem, 'Aşevi ve taziye evimiz, ekonomik ve sosyal yaşamın oldukça zorlaştığı bu günlerde Ceyhanlı hemşehrilerimiz için büyük önem taşıyor. Maalesef milletimizin birinci gündemi ekonomi ve zamlar. Bu zor günleri hep birlikte kararlılıkla, inançla ve umutla aşacağımıza inanıyorum' diye konuştu. 'İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE VATANDAŞIN YANINDAYIZ' Ceyhanlılar'ın her zaman yanında yer olmaktan onur duyduğunu vurgulayan, 'Ceyhanımız, kısa süre sonra hem aşevi hem de taziye evine kavuşacak. Vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü günlerinde de yanlarında, yakınında olacağız. Her türlü desteğimizi esirgemekten geri durmayacağız' dedi. (DHA)

CEYHAN Belediyesi tarafından 6 bin kişi yemek kapasiteli, 750 kişilik taziye alanı için 2 dönüm arazide inşaat çalışmaları başladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhanlıların tamamının faydalanacağı 6 bin kişilik yemek kapasitesi ve 750 kişilik taziye alanı için kolları sıvadı. İlçe merkezinde 2 dönüm arazi üzerine kurulan aşevi ve taziye evi tesisinin inşaatına başlandı.

İlçede ilkleri ve enleri gerçekleştirme anlayışıyla hareket eden, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak projelere imza atmaya devam ettiklerini belirten Başkan Hülya Erdem, 'Aşevi ve taziye evimiz, ekonomik ve sosyal yaşamın oldukça zorlaştığı bu günlerde Ceyhanlı hemşehrilerimiz için büyük önem taşıyor. Maalesef milletimizin birinci gündemi ekonomi ve zamlar. Bu zor günleri hep birlikte kararlılıkla, inançla ve umutla aşacağımıza inanıyorum' diye konuştu.

'İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE VATANDAŞIN YANINDAYIZ'

Ceyhanlılar'ın her zaman yanında yer olmaktan onur duyduğunu vurgulayan, 'Ceyhanımız, kısa süre sonra hem aşevi hem de taziye evine kavuşacak. Vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü günlerinde de yanlarında, yakınında olacağız. Her türlü desteğimizi esirgemekten geri durmayacağız' dedi. (DHA)