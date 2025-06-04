Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik'ten Çevre Haftası mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran tarihinin "Dünya Çevre Günü" olarak ilan edildiğini, 2022 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bu tarihin içinde bulunduğu haftanın "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

Yoğun tüketim ve üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Çelik, çevrenin korunması ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çelik, Türkiye'nin çevre politikaları alanında son yıllarda önemli mesafeler kat ettiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında çevre mevzuatımız güncellenmiş, birçok yeni düzenleme yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımız rehberliğinde, insan ve doğa dostu şehirler inşa ederken, diğer yandan da sürdürülebilir çevre politikaları ile çevreyi korumak ve vatandaşlarımıza yaşanabilir bir çevre sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Çevre sorunları, ekonomi, kalkınma, enerji ve birçok başka alanda önemli etkiler yaratmakta, bu nedenle çevre politikaları giderek daha fazla önem kazanmaktadır."

Plastik atıkların karasal ve deniz ekosistemleri üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Çelik, plastik kirliliğinin yalnızca çevreyi değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliği ve insan sağlığını da tehdit ettiğini ifade etti.

Bu yıl "Çevrene İyi Bak" mottosu ve "Plastik Kirliliği ile Mücadele" temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında her yaş grubuna hitap eden etkinliklerin düzenlendiğinin altını çizen Çelik, çocuklara, gençlere ve vatandaşlara çevre bilincinin aşılanmasının hedeflendiğini kaydetti.