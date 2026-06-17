Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri'yi Kabul Etti

( ANKARA ) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile Ankara'da yaptığı görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Lübnan Başbakan Yardımcısı Sayın Tarık Mitri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine yönelik her saldırı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Biz de bu bağlamda Sayın Mitri ile görüşmemizde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgemizde yol açtığı insani yıkım başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."

Türkiye, dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir. Bunun yanı sıra ekonomi, enerji ve savunma alanlarındaki iş birliğimizin geliştirilmesi, Lübnan'da tüm kesimleri kuşatan kapsayıcı politikaların güçlendirilmesi ve Suriye'nin istikrarına katkı sağlayacak ortak çalışmalar öncelikli başlıklarımız arasındadır. TİKA, AFAD ve Türk Kızılayı aracılığıyla yürütülen insani yardım faaliyetlerinin devamı da bu anlayışın önemli bir parçasıdır. Sayın Mitri'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Lübnan'ın ve bölgemizin huzuru, istikrarı ve refahı için yürüttüğümüz iş birliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA