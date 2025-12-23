Haberler

Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir enerjide daha fazla mesafe almamız lazım

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fosil yakıtların yerini yenilenebilir enerji kaynaklarının alacağına dikkat çekerek, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik işbirliğinin önemini vurguladı. Yılmaz, yeni eylem planları ile ekonomik çeşitliliği ve enerji dönüşümünü hızlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Fosil yakıtlara dayalı enerji bir gün bitecek. Giderek de yeni teknolojilerle dünyadaki ağırlığı azalacak. Şimdiden hızlı bir şekilde bu kaynakları ekonomik değere dönüştürüp, buradan elde ettiğimiz güçle ekonomiyi çeşitlendirmemiz, petrol dışı, fosil yakıtlar dışı kaynaklarla sektörleri güçlendirmemiz, yenilenebilir enerji gibi alanlarda daha fazla mesafe almamız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile beraber Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve çok sayıda davetli yer aldı.

'EYLEM PLANININ 93 MADDESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Yılmaz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin temel mekanizması olan Karma Ekonomik Komisyon'un (KEK) 12'nci toplantısını dün gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Çok büyük bir hazırlık sürecinden sonra tüm kurumlarımızın katkı verdiği, Ticaret Bakanlığımızın koordine ettiği teknik bir süreçten sonra, Sayın Başbakan'la bir araya geldik ve 110 maddelik yeni bir eylem planını imzaladık. Türkiye'deki KEK toplantımızda da 120 maddelik bir eylem planını imzalamıştık. Bugüne kadar, bu 120 maddenin 93 tanesini gerçekleştirmişiz. Yüzde 78 gibi bir performansımız var. İnşallah, yeni imzaladığımızda bunun da üstünde bir performans gösteririz. İçinde çok çeşitli alanlar var. Ticaretten tarıma, turizme, kurumsal tecrübe paylaşımına varıncaya kadar birçok eylemi içeren, elbette enerji gibi, ulaştırma gibi kritik konuları ihtiva eden bir eylem planımız var" ifadelerini kullandı.

'TÜRK DEVLETLERİ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Önlerinde çok önemli fırsatlar var olduğuna işaret eden Yılmaz, "Dünyanın değiştiği, dönüştüğü, belirsizliklerin, risklerin arttığı bir ortamdayız. Özellikle böyle ortamlarda dost ülkelerle ilişkiler her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. Birbirine tam anlamıyla güvenen ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel entegrasyonlar, küresel ortamın risklerinin yükseldiği dönemlerde daha büyük bir önem kazanıyor. Türk devletleri arasındaki iş birliği çok önemli. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla bu ilişkilerin daha da ivme kazanacağına inanıyoruz. Enerji alanında çok büyük imkanlar görüyoruz. Ama bir taraftan da şunun altını çizmemiz gerekiyor. Fosil yakıtlara dayalı enerji bir gün bitecek. Giderek de yeni teknolojilerle dünyadaki ağırlığı azalacak. Bunu görerek, şimdiden hızlı bir şekilde bu kaynakları ekonomik değere dönüştürüp, buradan elde ettiğimiz güçle ekonomiyi çeşitlendirmemiz, petrol dışı, fosil yakıtlar dışı kaynaklarla sektörleri güçlendirmemiz, yenilenebilir enerji gibi alanlarda daha fazla mesafe almamız lazım. Bu stratejiyi hayata geçirmemiz lazım" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/BAKÜ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
