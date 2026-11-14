Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasında yaklaşık 161 milyar lira ödendiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere adli ve yargı kurumlarımız bu süreçte çok etkin bir şekilde üzerlerine düşeni yapıyorlar." dedi.

Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Antalya'da düzenlenen COP31'e ilişkin Yılmaz, herkesin gurur duyacağı bir organizasyonun halen devam ettiğini söyledi.

Bu yılın Türkiye'de zirveler yılı olduğunu belirten Yılmaz, "NATO Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, Antalya Diplomasi Forumu, şimdi de dünyanın en büyük toplantısı diyebileceğimiz COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyoruz. Gelen tüm misafirlerimizin çok memnun ayrıldığını düşünüyorum. 196 ülkeden 100 bin civarında katılımcıdan, alanı ziyaret eden 1 milyon katılımcıdan bahsediyoruz. Gerçekten iftihar edeceğimiz bir organizasyon oldu." diye konuştu.

Antalya'daki COP31'in önemli vurgularla tarihe geçeceğini dile getiren Yılmaz, "Son yıllarda çevre konularına olan siyasi destek küresel düzeyde azaldı. Savaşlar, ticaret savaşları, birçok farklı gündem iklim gündemini gölgeledi. Şimdi bu COP31 ile birlikte tekrar insanlığın ortak problemlerine çok daha güçlü bir vurgu yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirvede çok sayıda toplantı ve yan etkinliğin yapıldığını aktaran Yılmaz, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fon soruşturmasına ilişkin soruyu cevaplayan Yılmaz, "Bir karantina uygulamak anlamında 7 şirketin 131 fonu tasfiye kapsamına alındı. O süreçten sonra bugüne gelirken birçok adım atıldı. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir zirve yapıldı. Ekonomi ve finans piyasasıyla ilgili kuruluşların, bakanlıkların yer aldığı bir zirve. Orada çok önemli kararlar alındı." açıklamasını yaptı.

"Devlet Denetleme Kurulu şu anda sahada"

Öncelikle Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) görevlendirildiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Devlet Denetleme Kurulu da şu anda sahada. Önemli bir sayıda müfettişle, denetmenle tüm bu kurumları inceliyor. Sorumluluğu olan bürokratlar tespit edildiğinde, bunlarla ilgili soruşturma süreçleri başlatılıyor. İkincisi Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. İçinde Adalet Bakanlığımız, Maliye ve Hazine Bakanlığımız var. Bunların ilgili kurumları yine finans piyasasının ana aktörleri var. Gündeme göre davet ettiğimiz katılımcılar oluyor. Dolayısıyla Fon Koordinasyon Kurulunu başladığı günden bugüne çok etkili bir şekilde çalıştırıyoruz. 10. toplantısını cuma günü yaptık. Bunlar genel toplantılar. Bunun dışında daha özel alt çalışma grupları, her bir bakanlığımızın yaptığı çalışmalar, çeşitli alanlarda yaptığımız görevlendirmelerle oluşan ekipler, bütün bunlar yoğun bir şekilde o günden bugüne çalışmalarını yürütüyorlar."

Gelinen süreçte adli boyutun da çok kapsamlı bir şekilde işlediğinin altını çizen Yılmaz, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere adli ve yargı kurumlarımız bu süreçte çok etkin bir şekilde üzerlerine düşeni yapıyorlar." dedi.

"Yargı kurumları ve bağımsız denetleyici otoriteler var"

Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmasına ilişkin bilgi veren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda yargı kurumları ve bağımsız denetleyici otoriteler var. Bağımsız düzenleyici denetleyici otoriteler niçin kurulur? Gündelik siyasetin dışında teknik olarak bu kurumlar çalışsın, siyasi gelişmelerden etkilenmesin, kendi işlerinde kurallara dayalı bir şekilde sistemi yönetsinler diye oluşturulur. Dolayısıyla buralarda siyasetin çok ciddi bir yetkisi yok doğrusu. Kendi kararları anlamında bakarsanız bunlar bağımsız otoriteler, yetkili ve sorumlu kuruluşlar. Dolayısıyla Fon Koordinasyon Kurulu bunların yerine geçip iş yapan bir kurul değil. Genel koordinasyon yapıyoruz. Bunları bir araya getiriyoruz. Birlikte çalışmaları gereken işleri çalışıyorlar. Ortak takvime bağlamaları gereken işler konusunda bir anlayış birliği oluşturuluyor. Genel birtakım ilkeler belirleniyor."

İstismarcılar, manipülatörler ve yatırımcıları karıştırmamayı ilke edindiklerini vurgulayan Yılmaz, "Suç işleyeni hassas bir şekilde ayıracağız, cezasını vereceğiz. Ama bunu yaparken sistemi ve meşru yatırımcıyı, hukuk kuralları içinde çalışan finansçıyı da koruyacağız. Yine bu ödemelerin hakkaniyetli, kurallara dayalı bir şekilde gerçekleşmesi Fon Koordinasyon Kurulumuzun çok gözettiği bir yaklaşım. Bütün bunları yaparken de borsamıza olumsuz etki etmeyecek, genel sermaye piyasalarımıza olumsuz yansımayacak bir anlayışla hareket etmeyi yine bir ilke olarak belirledik." açıklamasını yaptı.

"Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiçbir şey kayıt dışı değil"

Bugüne kadar bütün bu ara ödemelerde bütçe ve Hazineden tek bir kaynağın kullanılmadığını bildiren Yılmaz, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiçbir şey kayıt dışı değil burada. Kim ne yaptıysa başlangıcından bugüne, kim ne zaman girdiyse, sistemden çıktıysa, ne kadar yatırdıysa, ne kadar çıktıysa... Yüz binlerce insan tabii ve her biri kim bilir ne kadar işlem yaptı. Bütün bunlar devletin kayıtlarında. Bugüne kadar 161 milyar ödeme yaptık geçen cuma günü itibarıyla. Ayni ve nakdi ödeme." bilgisini paylaştı.

Ödemelerle ilgili bilgi veren Yılmaz, "Geçen cuma günü itibarıyla 33,4 milyar lira ödendi. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Tahsilatlar oldukça ilaveler geliyor. 33,4 milyar lira para geri alındı. Fon meselesi ile ilgili gece gündüz bir gayret içinde olduk. Vatandaşlarımız bundan emin olsunlar. Bu çerçevede elimizden gelen tüm gayretle yatırımcılarımızın haklarını korumaya gayret ediyoruz. Haksız kazanç elde eden, manipülasyon yapan, piyasa dolandırıcılığı yapanlardan elde ettiğimiz kaynakları bu süreçlerden olumsuz etkilenmiş yatırımcılarımıza kanalize ediyoruz. Ama bunu yaparken de eşzamansız olarak sermaye piyasalarımızı da gözetiyoruz. Oraların sağlıklı işleyişine de son derece hassasız." ifadelerini kullandı.

Rakamların sürekli güncellendiğini söyleyen Yılmaz, "Burada toplam 55 bin 821 tekil yatırımcının alacağı tamamen ödenmiş durumda. 55,4 milyar lira nakit, 12,6 milyar ayni olmak üzere 68 milyar lira bu olağan tasfiyelerde dört şirketin altındaki 94 fona ödendi ve bunlar kapandı. Olağan tasfiyeye tabi olan 97 fon vardı. 131 dedik ya onun 97'si bu olağan tasfiye sürecindeydi. Bu 97'nin 94'ünde tüm ödemeler tamamlandı. Sadece 3 fon kaldı. Dolayısıyla olağan tasfiye sürecinin aşağı yukarı bittiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Bugüne kadar yaklaşık 161 milyar lira ödedik"

Şu anda kanunun öngördüğü üzere 1 milyon liraya kadar ödemeleri bu fonlarda gerçekleştirme gayreti içinde olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cuma günü itibarıyla söylüyorum. 415 bin 955 tekil yatırımcıya ödeme yapmışız. 337 bin 56 tekil yatırımcının alacağının tamamı ödenmiş durumda. Nakdi olarak 89,3 ayni olarak 3,6 milyar olmak üzere toplam 92,9 milyar lira bu olağanüstü ödemelerde kullanılmış durumda. Bugüne kadar toplam olağan ve olağanüstü tüm ödemelerde toplam 444 bin 987 tekil yatırımcıya ödeme yapılmış. Bugüne kadar hiç ödeme yapmadığımız sadece 10 bin 771 yatırımcı var. Net yatırım tutarını alan veya portföy değerinin tamamını alan 371 bin 21 kişi. Yani 371 bin 21 kişi bu ara ödeme sürecini tamamlamış oldu. Ya net yatırım tutarının tamamını ya da portföy değerinin tamamı kendisine ödenmiş oldu. Biz şu anda ara ödemeden bahsediyoruz. Nihai ödeme değil bu. Dolayısıyla 119 fonda nakdi olarak 144,7 milyar lira, ayni olarak 16,2 milyar olmak üzere yaklaşık 161 milyar lira ödemiş olduk bugüne kadar. Ara ödeme anlamında geriye 84 bin 737 kişi kaldı sistemde. Bunlardan bir kısmı henüz hiç alamamış, bir kısmı da tamamını alamamış durumda."

(Sürecek)

Kaynak: AA