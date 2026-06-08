Cevdet Yılmaz: OVP reformları hızlandırılacak

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "OVP (2026-28) yapısal reform eylemlerinin mevcut durumu değerlendirilmiş, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar istişare edilmiştir. İşgücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirilmiş, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı işgücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar ele alınmıştır" ifadesini kullandı.

Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2026 yılının beşinci toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu. Yılmaz, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uyguladığımız programla makroekonomik temellerimiz güçlenmiş, ekonomimiz daha dayanıklı, rekabetçi ve küresel koşullardakı değışimlere hızlı uyum sağlayabilen bir yapıya kavuşmuştur. Yaşanan çoklu şoklara karşın Türkiye 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürürken işsizlik oranı tek haneli seviyelerde kalmıştır. Bütçe dengesi program hedefiyle uyumlu bir seyir ızlerken ülkemiz risk primi CDS savaş öncesi seviyelere yaklaşmıştır. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerjı fiyatları enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu etkilerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla, ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır."







"İHRACATTA ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLEYEN YAPISAL REFORMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ"













"KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNDEKİ KONUMUMUZU İLERİ TAŞIYACAK POLİTİKALARI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"







Kaynak: ANKA

Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı. teknolojik dönüşümün hızlandığı bu süreçte güçlü makroekonomik temellerimiz, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarımız sayesinde ulkemiz, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumdadır. Orta Vadeli Program (OVP. 2026-28) hedefleri doğrultusunda, program takvimiyle uyumlu olarak, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıran, iş ve yatırım ortamını iyileştiren, ihracatta çeşitliliği destekleyen yapısal reformları hayata geçiriyoruz. Sanayide dönüşümü hızlandıran Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı üretim ekosistemini güçlendiren, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındakı çalışmalarımıza devam ediyoruz.Küresel ölçekte yatırım rekabetinin yoğunlaştığı mevcut konjonktürde, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, nitelikli işgücüne erişimin kolaylaştırılması, çalışma izinlerinin etkinleştirilmesi ve öngörülebilir yatırım ortamının tesıs edilmesi büyük önem taşımaktadır.Bu kapsamda, 'Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı' çerçevesinde yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla istanbul Finans Merkezi'nde uygulamaya alınan 'Tek Durak Ofis' modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılması hedefienmektedir.EKK toplantısında görüşülen temel hususlar şunlardır:OVP (2026-28) yapısal reform eylemlerınin mevcut durumu değerlendirilmiş, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar istişare edilmiştir. İşgücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirilmiş, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı işgücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar ele alınmıştır. 'Tek Durak Ofis' uygulamasında gelinen aşama değerlendirilmiş yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari süreçlere tek noktadan erişimini sağlayacak mekanızmaların etkin şekilde devreye alınmasına yönelik atılacak adımlar belirlenmiştir. Rekabet gücümüzü kalıcı olarak artıracak ve küresel değer zincirlerindeki konumumuzu daha ileri taşıyacak politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."