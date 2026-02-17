Cevdet Yılmaz, Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı'na Katıldı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) ev sahipliğinde düzenlenen Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı'na katıldı. Yılmaz, "Dijital, yeşil ve sosyal dönüşümü birlikte ele alan kalkınma yaklaşımımızla; veri altyapısını güçlendiren, işlem gücü kapasitesini artıran ve yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıran politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) ev sahipliğinde düzenlenen Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı'nda, iş dünyası ve teknoloji paydaşlarıyla bir araya geldiklerini, dijital dönüşüm vizyonuna ilişkin değerlendirmede bulunduklarını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dijital, yeşil ve sosyal dönüşümü birlikte ele alan kalkınma yaklaşımımızla, veri altyapısını güçlendiren, işlem gücü kapasitesini artıran ve yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıran politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. HIT-30 Programı, yerli büyük dil modeli çalışmaları ve siber güvenlik adımlarımızla Türkiye'nin yapay zeka ve ileri teknolojilerde rekabet gücünü daha da ileri taşıyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğini güçlendiren bu verimli istişare ortamı için AIPA yönetimine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA