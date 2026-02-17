Haberler

Cevdet Yılmaz, Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonunu ve yapay zeka politikalarını açıkladı. Yılmaz, yüksek teknoloji yatırımlarının önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) ev sahipliğinde düzenlenen Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı'na katıldı. Yılmaz, "Dijital, yeşil ve sosyal dönüşümü birlikte ele alan kalkınma yaklaşımımızla; veri altyapısını güçlendiren, işlem gücü kapasitesini artıran ve yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıran politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dijital, yeşil ve sosyal dönüşümü birlikte ele alan kalkınma yaklaşımımızla, veri altyapısını güçlendiren, işlem gücü kapasitesini artıran ve yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıran politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. HIT-30 Programı, yerli büyük dil modeli çalışmaları ve siber güvenlik adımlarımızla Türkiye'nin yapay zeka ve ileri teknolojilerde rekabet gücünü daha da ileri taşıyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğini güçlendiren bu verimli istişare ortamı için AIPA yönetimine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
