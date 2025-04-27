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Cevdet Yılmaz, 12 Bingölspor'u 3. Lig'e Yükselmesi Nedeniyle Tebrik Etti

Cevdet Yılmaz, 12 Bingölspor'u 3. Lig'e Yükselmesi Nedeniyle Tebrik Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselen 12 Bingölspor'u tebrik etti ve başarıları için takıma, teknik heyete ve destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselen 12 Bingölspor'u tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 12 Bingölspor'un ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük başarıda emeği geçen yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve destekleriyle her zaman takımının yanında olan kıymetli hemşehrilerimizi yürekten kutluyorum. 12 Bingölspor'a 3. Lig'de üstün başarılar diliyor, nice yeni zaferlere birlikte ulaşmayı temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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