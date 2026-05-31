Kurban Bayramı Tatilinde Çeşme'de Doluluk Yüzde 100'e Ulaştı

Haber : Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte Çeşme ve Alaçatı'da turizm hareketliliği arttı. Otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaşırken, ANKA Haber Ajansı'na konuşan sektör temsilcileri sezonun son yılların en güçlü başlangıçlarından birinin yaşandığını belirtti.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen binlerce kişi, Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme ve Alaçatı'ya yöneldi. İlçede plajlar, oteller ve çarşı merkezlerinde yoğunluk yaşanırken, ana ulaşım güzergahlarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Turizm sektörü temsilcileri, bayram döneminde konaklama tesislerinde doluluk oranlarının yüzde 100 seviyesine ulaştığını ve sezonun güçlü bir başlangıç yaptığını ifade etti.

HEDEF 2023'Ü YAKALAMAK

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Ebru Biner Tuğgan, "Tatilin 9 güne bağlanmasıyla birlikte Çeşme'de bayram öncesinde aslında bir yoğunluk başladı. Geçen hafta cumartesi itibariyle biz Çeşme'ye gelen tatilcileri ağırlamaya başladık. Bayramın 2'nci ve 3'üncü günü olmak üzere bölge yüzde 100 doluluklara ulaşmış durumda. Çeşme, özellikle yurt içi misafirlerin ciddi şekilde uğrak noktası olmuş durumda. Hazırlık aşamasında olan işletmelerimiz var. Yani bu biraz böyle ön sezon hazırlığı açılışı gibi oldu diyebiliriz. Ama Haziran döneminde Çeşme tamamen sezona hazır bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir. Bu sene Kurban Bayramı geçen seneye oranla daha yoğun gerçekleşti aslında. Özellikle son dakika rezervasyonları çok yoğundu. Biz birçok misafirimize yerimiz yok demek durumunda kaldık bu bayramda. Özellikle herhalde sezon öncesi olması biraz da böyle yaz özlemiyle birlikte gelen konuklarımız olduğunun da göstergesi. Dolayısıyla biraz yazı özlemişiz gibi bir hava hissettik biz bu bayramda. 3 bin 500 bandından başlayıp 30-35 bin bandına kadar yükselen bir fiyat aralığımız vardı. Yani her kitleye, her keseye uygun otel alternatifi sunabildi Çeşme. Biz biraz erken rezervasyonlardan da bunu ölçümleyebiliyoruz. Yani geçen senenin altında bir doluluk beklemiyoruz. Hatta hedefimiz geçen senenin üzerine çıkmak. Hatta biz 2023 sezonunu çok iyi geçirmiştik. Hedef biraz da 2023'ü yakalamak diyebiliriz" diye konuştu.

ALAÇATI'DA DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, "Sezonun nasıl geçeceğini OTT Festivali ve Ramazan Bayramı ile beraber görmüştük. Kurban bayramında da zirve noktasına ulaştı. 9 günlük bayram tatilinin önceden bildirilmiş olması da gelecek misafirlerin planlamasını kolaylaştırdı. Bayram öncesinde yüzde 80'lerde olan doluluğumuz bayramın gelmesiyle beraber yüzde 100'e tam zirve noktaya ulaştı. Çünkü Alaçatı misafiri biraz son dakika rezervasyon yapmayı seviyor. Güzel bir bayram geçirdik ve yoğunluk devam ediyor. Son 3 yıla göre karşılaştırdığımızda en iyi sezon başlangıcı diyebilirim. Şu anda bütün göstergeler sezonun iyi geçeceği yönünde. Umuyorum ki ülkede bir aksilik olmazsa ya da çevre ülkelerde savaş vs. gibi çünkü onlardan çok etkileniyoruz, güzel bir sezon geçeceğini düşünüyorum çünkü rezervasyonlarımız bu yönde. Şaşırtıcı bir kalabalık var. Normalde bu saatlerde misafirler plajda olurlar ve sakin olur Kemalpaşa Caddesi. Ama şu anda bile çok yoğun. Akşamları zaten inanılmaz bir yoğunluk var. Cadde üzerindeki esnafa mutlaka faydası var. Biraz yürümek zor oluyor. Onun dışında kalabalık olmasından mutluyuz. Alaçatı ile alakalı sosyal medyadaki yanıltıcı haberlere çok itibar etmemenizi rica ediyorum. Otellerimiz, işletmelerimiz her bütçeye hitap edecek şekilde en iyi hizmeti sunmak üzere hazır vaziyetteler. Bekliyoruz, iyi tatiller diliyoruz misafirlere" ifadelerini kullandı.

"ÇEŞME'NİN FİYATLARI BİR TIK PAHALI"

Bayram tatili için Çeşme'ye gelen ziyaretçiler de ilçedeki yoğunluğa ve fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatilcilerden Sena Babacanoğlu, "Önce İstanbul'a gittik fakat çok çok sıcaktı, sıcaktan duramadık. Gerçi çok keyifli gezmesi güzeldi sakin olduğu için ama İzmir'i Çeşme'yi özleyip döndük. Deniz, Çeşme'nin denizi Ilıca çekti bizi. Yani bu Halk Plajının ücretsiz olması çok güzel tabii. Hem şezlongu kiralayabileceğiniz alan var, hem yiyecek imkanınız var, yiyecek içecek imkanınız var. Hem de sadece kendi halinizi, şezlongunuzu alıp gelebilirsiniz, bu da var. Ama tabii Çeşme'nin fiyatları maalesef bir tık pahalı" dedi.

Uşak'tan Kurban Bayramı tatili için Çeşme'ye gelen bir vatandaş ise "9 günlük Kurban Bayramı tatilinin üç günü burada geçiriyoruz. O yüzden diyecek bir şeyimiz yok. Çeşme güzel, seviyoruz. Fiyatlar bize göre biraz pahalı geliyor. Bugün son günümüz. Üç gündür buradayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA