Çeşme'de Paramotor Gösterisi Kazası: Emekli Astsubay Yaralandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, paramotorla gösteri uçuşu yapan emekli astsubay Metin Pehlivan, akrobatik manevralar sırasında kontrolünü kaybedip denizdeki bir tekneye çarptı ve yaralandı. Pehlivan, hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, paramotorla gösteri uçuşu yapan kişi denizdeki tekneye çarparak yaralandı.
Ilıca Mahallesi'nde, emekli astsubay Metin Pehlivan (46), kullandığı paramotorla akrobatik manevralar ve havai fişek gösterisi yaparken kontrolünü kaybederek denizde demirlenmiş yabancı bayraklı özel yata çarptı.
Çarpma sonucu yaralanan Pehlivan, sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Pehlivan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel