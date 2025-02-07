Çermik'te 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı İçin Voleybol Turnuvası Düzenlendi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası, 12 kurumun katılımıyla başladı. Turnuva, depremden etkilenen illerin isimlerinin yer aldığı formalarla gerçekleştiriliyor ve 28 Şubat'a kadar sürecek.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla kurumlararası voleybol turnuvası gerçekleştirildi.
Çermik Kaymakamlığınca, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ikinci yılı dolayısıyla "6 Şubat Asrın Felaketi Anısına" kurumlararası voleybol turnuvası düzenledi.
12 kurumun katılımıyla spor salonunda başlayan voleybol turnuvası için formalar hazırlandı.
Turnuvaya katılan takımlar, depremden etkilenen 11 ilin ismi ve plakaların yer aldığı formalar ile maça çıktı.
Turnuva, 28 Şubat'a kadar sürecek.