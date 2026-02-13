Haberler

Çermik Kaymakamlığı 1050 aileye nakdi yardım yapılacak

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamlığı, ihtiyacı olan 1050 aileye 2.000 ile 3.500 lira arasında nakdi yardım sağlayacak. Ayrıca, eğitim yardımı alan 2.300 hane için öğrenci başına 600 lira destek verilecek.

Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamlığı tarafından 1050 aileye nakdi yardım yapılacak.

Kaymakamlıktan yılan açıklamaya göre, Çermik Kaymakamı Adem Karataş öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi destek programı hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere hanelerinde yaşayan kişi sayısına göre 2 bin ile 3 bin 500 arasında nakdi yardım sağlanacak.

Sosyal destek programları çerçevesinde çocuğu okula devam eden ve aktif şartlı eğitim yardımı alan 2 bin 300 haneye de ayrıca nakdi destek sağlanacaktır.

Bu doğrultuda, söz konusu hanelerde öğrenim gören öğrenciler için öğrenci başı 600 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
