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Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflar arasından tercihlerini yaptı. 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam', 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorilerinde öne çıkan eserleri inceleyerek oy kullandı.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Günlü, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Günlü, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de Zaman Kırılması" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın çektiği "Yaprak Yolu" fotoğrafını seçen Günlü, "Spor" kategorisinde tercihini Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" başlıklı karesinden yana kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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