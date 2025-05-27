Çerkezköy'den 25 Firma Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında

Çerkezköy'den 25 Firma Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 2024 yılı için Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 25 üyesinin yer almasının bölgenin üretim ve ihracattaki gücünü gösterdiğini açıkladı. Oda Başkanı Ahmet Çetin, bu başarının bölge sanayisinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyesi 25 firma " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" arasında yer aldı.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, listede 25 Çerkezköy TSO üyesinin yer almasının, bölgenin üretim, istihdam ve ihracattaki gücünü açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Çetin, bu başarının bölgenin üretim, istihdam ve ihracattaki gücünü ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu başarı, bölge sanayimizin üretim gücünü ve ülke ekonomisindeki stratejik konumunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerini kapsayan odamızın hizmet bölgesi, organize sanayi bölgeleri, güçlü lojistik altyapısı ve nitelikli iş gücüyle Türkiye'nin önde gelen üretim üslerinden biri haline gelmiştir."

Bölgede otomotiv yan sanayi, kimya, tekstil, plastik, ambalaj ve makine gibi birçok farklı sektörde üretim yapıldığını aktaran Çetin, sanayi çeşitliliği ve dinamizmin ön plana çıktığını ifade etti.

Oda olarak sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Çetin, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında rehberlik çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Çetin, "Daha fazla firmamızın İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm üyelerimizi bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
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