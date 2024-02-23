Çerkezköy'de 3,1 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir tütün fabrikasında yapılan operasyonda, kayıt sistemine bildirim yapılmadan üretilen 3 ton 100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Fabrika sahibi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 3,1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'ndeki tütün fabrikasında kaçak nargile tütünü bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma yaptı.
Ekipler fabrikada yaptığı aramada, kayıt sistemine bildirim yapılmadan üretilen 3 ton 100 kilogram nargile tütünü buldu.
Fabrika sahibi gözaltına alındı.????????