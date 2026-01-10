Haberler

Çerkeş Belediye Başkanı Sopacı, çalışmalarını anlattı

Güncelleme:
Çerkeş Belediye Başkanı ve Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sopacı, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Sopacı, Çerkeş Belediyesi konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, Çerkeş'in Çankırı'nın batıya açılan kapısı ve en büyük ilçesi konumunda bulunduğunu söyledi.

Belediye başkanlığına 2014 yılında seçildikten sonra devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle tamamen altyapıya yöneldiklerini belirten Sopacı, "Belediyemizin çok ciddi borçları vardı. Altyapısı hemen hemen yok derece kadar azdı. Her gün su kesintileri, kanalizasyon problemleri oluyordu. Doğal gaz yoktu, ısınma problemleri olan soğuk bir ilçemiz olmasına rağmen elektrikte büyük problem yaşıyorduk. İlçemizin yüzde 100'e yakın su problemini çözdük. Altyapı hatlarımızı tamamen değiştirdik. Şebekelerimizin tamamını değiştirdik ve bugün belki de ülkemizde su kesintisi olmayan ender ilçelerinin bir tanesi Çerkeş diyebiliriz. Su problemimiz gelecekte çok fazla görünmüyor." dedi.

İlçede işsizliğin de olmadığının altını çizen Sopacı, şunları kaydetti:

"İlçemizde her vatandaşımız rahatlıkla iş bulabiliyor. Organize Sanayi Bölgemiz hızla gelişiyor, büyüyor ve bölgemizde ciddi ihracat rakamlarına ulaşıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Yeni fabrikalarımız, yeni sanayicilerimizle organize sanayi bölgemizi büyütüyoruz. 14 fabrikamız çalışıyor, daha fazla fabrika gelecek. Osb'de 3'üncü etap çalışmaları sürüyor. Çok büyük bir fabrikayı, Çankırı'nın en büyük yatırımı diyebileceğimiz bir fabrikayı inşallah ilçemize kazandırıyoruz. Bunu ilerleyen günlerde duyuracağız. Bunun yanı sıra Düzce Cam Fabrikası ile protokol imzalamıştık. Aradan geçen süreç biraz uzadı, artık sona yaklaştık. Yakın zamanda bu fabrikamız da faaliyete geçecek. Çerkeş OSB 2025 yılda ortalama ihracat tutarı yaklaşık 100 milyon dolar. Burada üretilen ürünler Avrupa'nın tamamına, Amerika'ya, Çin'e kadar gönderiliyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Haberler.com

