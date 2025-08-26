Çelik Barakçin, Baba Mirası Değirmeni Yeniden Hayata Geçirdi

İstanbul'da yaşayan ve yaz mevsiminde Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine gelen Çelik Barakçin, baba mirası su değirmenini onarıp yeniden ayağa kaldırdı.

Yukarı Toklu köyünde dünyaya gelen ve İstanbul'da yaşamını sürdüren 61 yaşındaki Barakçin, yaz mevsiminde gurbetten sılaya geliyor.

Barakçin, geçmişte babası merhum Ferzende Barakçin'in işlettiği ve bölgedeki arpa, buğdayların öğütüldüğü eski değirmeni atıl durumdan kurtarmak için çalışma yürüttü.

Baba mirasını onarıp içerisindeki hatıra eşyaları da özenle koruyan Barakçin, üretime hazır hale getirdiği değirmeni geleceğe taşımak istiyor.

"Çok şükür değirmen yıkılmadı, koruduk"

Çelik Barakçin, AA muhabirine, değirmenin geçmişte bir fabrika görevi gördüğünü ve bölgedeki köylerin arpa ve buğdaylarının burada öğütüldüğünü söyledi.

Gelişen teknolojiyle beraber değirmenin zamanla işlevini yitirdiğini ancak işletmeye hatıra gözüyle baktıklarını ifade eden Barakçin, şöyle konuştu:

"Burası su değirmeni olduğu için tarihi önemi çoktur. Eskiden insanlar un, bulgur almazdı. Kendi tarlalarından ürettikleri arpa ve buğdayları değirmenlerde öğütüp ihtiyaçlarını karşılarlardı. Uzun zamandır İstanbul'da yaşıyorum ama yaz aylarında köye geliyorum. Değirmenin bakımını yapıyorum. Çatısını yaptık. Babamın el emeğidir. Çok şükür değirmen yıkılmadı, koruduk, kolladık."

Barakçin, bu sene değirmeni çalıştırmayı düşündüğünü ancak İstanbul'da işlerinin yoğunluğu dolayısıyla sezonu açamadığı için seneye faaliyete başlayacağını anlattı.

"Buraya babamın hatırası olarak bakıyoruz"

Değirmenin geçmişte birçok köye hizmet verdiğine işaret eden Barakçin, "Değirmenin çatısını yaptık, duvarları sıvadık. Taş duvarları onardık. Burada bir kazanç gözetmedik. Buraya babamın hatırası olarak bakıyoruz. Değirmen aktif olduğunda sunduğu hizmet açısından bir fabrika gibiydi. Bugün o özelliğinin dışında tarihe mührünü vurmuş görsel bir duruşu var. Burada büyüklerin hatırasını yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Köyden geçip Balık Gölü'ne gidenler veya gurbetten gelenlerin değirmeni ziyaret ettiğini söyleyen Barakçin, "Bu değirmen nadir eserlerden birisidir. Ben de köyde doğup büyüdüm. Ağrı'da böyle bir değirmene şu an için rastlamak mümkün değil. Varsa bile 1-2 tanedir, bilmiyorum. Bu değirmeni içerisindeki malzemelerle kendi başına küçücük bir müze olarak da düşünebilirim. Değirmen içerisindeki malzemeler dışında evde sandıklar içerisinde çok sayıda değirmen malzemesi var." dedi.