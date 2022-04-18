Çekya'da 400 yıldır yaşatılan Paskalya geleneği
AA - Lukas Kabon - Güncel
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Atların renkli kurdelelerle süslenmesi Atlarla gezintiye çıkan grup Çekya'nın Moravya-Silezya Bölgesindeki Lukavec kasabasında, Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya Gününde, siyah takım elbise giyen 20 kişi, 400 yıllık gelenekleri kapsamında renkli kurdelelerle...
Atların renkli kurdelelerle süslenmesi
Atlarla gezintiye çıkan grup Çekya'nın Moravya-Silezya Bölgesindeki Lukavec kasabasında, Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya Gününde, siyah takım elbise giyen 20 kişi, 400 yıllık gelenekleri kapsamında renkli kurdelelerle süsledikleri atlarıyla, kasaba çevresinde gezintiye çıktı.