Çekya'da 400 yıldır yaşatılan Paskalya geleneği - Haberler

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Çekya'da 400 yıldır yaşatılan Paskalya geleneği

AA - Lukas Kabon - Güncel
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Atların renkli kurdelelerle süslenmesi Atlarla gezintiye çıkan grup Çekya'nın Moravya-Silezya Bölgesindeki Lukavec kasabasında, Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya Gününde, siyah takım elbise giyen 20 kişi, 400 yıllık gelenekleri kapsamında renkli kurdelelerle...

Atların renkli kurdelelerle süslenmesi

Atlarla gezintiye çıkan grup Çekya'nın Moravya-Silezya Bölgesindeki Lukavec kasabasında, Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya Gününde, siyah takım elbise giyen 20 kişi, 400 yıllık gelenekleri kapsamında renkli kurdelelerle süsledikleri atlarıyla, kasaba çevresinde gezintiye çıktı.

Çekya'da 400 yıldır yaşatılan Paskalya geleneği

Çekya'da 400 yıldır yaşatılan Paskalya geleneği

Çekya'da 400 yıldır yaşatılan Paskalya geleneği

Çekya'da 400 yıldır yaşatılan Paskalya geleneği

AA / Lukas Kabon - Güncel

Paskalya, Güncel, Haberler

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