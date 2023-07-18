Çekmeköy'de Tekeri Patlayan Tır Şarampole Yuvarlandı

Çekmeköy'de seyir halindeyken tekeri patlayan tır kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatan tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı. Tırın yoldan çıkıp devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Çekmeköy'de Kuzey Marmara otoyolu Ankara istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Suat Çankır yönetimindeki 34 FL 8465 plakalı Mercedes markalı metal malzeme yüklü tır, seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre tekeri patladı. Tekeri patlayan tır, kontrolden çıkarak yolun yanında bulunan şarampole düştü. Kazayı yara almadan atlatan şoför Suat Çankır, araç içerisinden kendi imkanları ile çıktı.

Tırın yoldan çıkarak devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL