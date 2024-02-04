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Çekmeköy'de Otomobil Sürücüsü Ambulansı Sıkıştırarak Trafiği Tehlikeye Attı

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Çekmeköy'de bir otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen ambulansı sıkıştırarak trafiği tehlikeye düşürdü. Olay, araç içi kamerasına yansıdı.

ÇEKMEKÖY'de otomobil sürücüsü, aracını aynı istikamette ilerleyen ambulansın üzerine sürdü. Otomobil sürücüsünün ambulansı sıkıştırarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında Şile Otoyolu Taşdelen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, aracını hasta nakil ambulansının üzerine sürdü. Ambulans şoförünün korna ve siren çalmasına aldırış etmeyen sürücü, ambulansı sıkıştırarak trafiği tehlikeye attı. Otomobil daha sonra hızla uzaklaştı. Otomobil sürücüsünün, ambulansı sıkıştırdığı anlar aynı istikamette ilerleyen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şile Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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