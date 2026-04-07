Haberler

Hafik'te geçen yıllarda kuruyan Çekmegöl yeniden suyla doldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde tamamen kuruyan Çekmegöl, yoğun yağışlar ve eriyen kar sularıyla yeniden doldu. Gölde göçmen kuşlar tekrar görülmeye başlarken, çevredeki tarım arazilerinde çiftçiler çamurla mücadele etmek zorunda kaldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde geçen yıllarda tamamen kuruyan Çekmegöl, etkili olan yoğun yağışlar ve eriyen kar sularıyla yeniden eski görünümüne kavuştu.

İlçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve kuraklık nedeniyle bir süredir sessizliğe bürünen Çekmegöl, bahar mevsiminde su seviyesinin yükselmesiyle yeniden eski görünümünü aldı.

Turna, sakarmeke ve ördek gibi göçmen kuşlar tekrar bölgede görülmeye başladı. Kuşların su üzerindeki hareketleri dronla görüntülendi.

Gölün suyla dolmasıyla çevredeki tarım arazilerinde çamurla mücadele eden çiftçilerin zorlu mesaisi başladı. Yoğun yağışlar nedeniyle tarlaların balçık kıvamına gelmesi, modern tarım araçlarının kullanımını imkansız hale getirdi. Çiftçiler, traktörlerin giremediği çamurlu tarlalarda gübreleme işlemini geleneksel yöntemlerle yapmak zorunda kaldı.

Bölgede üretim yapan bir çiftçinin gübre çuvallarını sırtında taşıyarak balçığa dönüşen tarlada yalın ayak ilerlediği anlar dronla kaydedildi.

Kızılırmak havzasında yeşeren ekili alanlar ile Yarhisar, Dışkapı, Durulmuş ve Tavşanlı arazilerinde kar sularının oluşturduğu göleti andıran su birikintileri, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

