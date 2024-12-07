Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

 Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

İki kritik kenti daha kaybetti

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Mehmet Şimşek risk primlerinde son yılların en düşük rakamının yakalandığını belirtti

Mehmet Şimşek risk primlerinde son yılların en düşük rakamının yakalandığını belirtti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin kredi risk priminin 250 baz puanının altına düştüğünü belirterek, bu durumun ekonomi programına duyulan güvenin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin kredi risk primini gösteren CDS'nin 250 baz puanın altında olduğunu belirterek, "2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri. 2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan" dedi.

SON 4 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kredi risk primini gösteren CDS'nin 250 baz puanın altında olduğunu belirtti. Şimşek, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: CDS risk primimiz 250 baz puanın altında. 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri. 2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan. İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

ABD'nin yıkım filosu ortaya çıktı
img

Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
img

Rusya bunu dediyse durum vahim! Acil çağrı yaptılar
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOnly:

Kimsenin umurunda değil. Türkiye nin Kredi risk puan durumu 1 olsa bile vatandaşa faydası yok. Bu tür açıklamalar sonuçta dövizde bir düşüş etkisi yapmıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.