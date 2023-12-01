Çayırova'da Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı. Merkezde sokak hayvanlarına tedavi, kısırlaştırma, aşılama, laboratuvar ve röntgen hizmetleri verilecek. Ayrıca çocuklarda hayvan sevgisi bilinci oluşturmak için eğitim salonu da bulunuyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova belediyelerince Şekerpınar Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde 4 bin 400 metrekare arazi üzerine inşa edilen merkezde, sokak hayvanlarına yönelik tedavi, kısırlaştırma, aşılama, laboratuvar ve röntgen hizmetleri verilecek.

Köpek ve kediler için çok sayıda kafesin yer aldığı merkezde, çocuklarda hayvan sevgisi bilinci oluşturulması için eğitim salonu da bulunuyor.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, otel düzeyinde merkez kurduklarını belirterek, "İnşallah sokak hayvanlarına ilişkin problemi de bu merkezimizle halletmiş olacağız." dedi.

Türk toplumunun insan ve hayvan haklarına önem veren millet olduğunu dile getiren Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen de açılan merkezin bunun en iyi göstergesi olduğunu kaydetti.

İnsanlık olarak hayvanlara karşı sorumlulukları olduklarını anlatan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise "Bütün hayvanlar Rabbimizin eseri olarak değerlidir. Rabbimiz bütün hayvanları bize emanet etmiştir. Biz de insanlar olarak bütün hayvanlara insaflı, şefkatli, merhametli olmakla sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.