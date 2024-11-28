Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

 Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Çayırhan Termik Santrali İşçileri Özelleştirme İhalesine Tepki Gösterdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı süren işçi eylemleri, işçilerin Ankara'ya başlattıkları yürüyüş ile devam ediyor. Özelleştirme İdaresi'nin ihale ertelemesine işçilerden sert tepki geldi.

HABER: Esra TOKAT

(ANKARA)- Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eyleminin 9'uncu gününde işçilerin Ankara'ya başlattıkları yürüyüş sürerken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın özelleştirme ihalesini üç ay ertelendiğini duyurmasına işçiler, "Erteleme, kandırma, satışı iptal et" ve "Erteleme kandırma, sakın inanma" sloganları atarak tepki gösterdi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı  20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi eylemlerini sürdürürken yeryüzünde onlara destek veren işçiler eylemlerinin 9'uncu gününde Ankara'ya yürümeye devam ediyor.

İşçiler yürüyüşünü sürdürdükleri sırada Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilme ihalesinin üç ay ertelendiğini duyurdu. Haberi alan işçiler karara, "Erteleme kandırma, satışı iptal et" ve "Erteleme kandırma, sakın inanma" sloganları atarak tepki gösterdi.

Çayırhan Termik Santrali İşçileri Özelleştirme İhalesine Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA / Güncel
img

İstanbul'da cesetler sahile vurdu
img

"24 saatte evlenebilirim" diyen Defne'nin tek bir kriteri var
img

Kalçasını tuttuğu fotoğrafla adından söz ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? AZ hangi takım, açılımı ne? Perşembe hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Beşiktaş Maccabi Tel Aviv 11'i! Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AZ Alkmaar Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BJK Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? IPTV çöktü mü, kapandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Erhan Afyoncu kimdir? MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu hayatı ve biyografisi! BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.