Çaycuma'da Süt Toplama Kapasitesi 3,4 Milyon Liralık Destekle Artırıldı

Çaycuma'da Süt Toplama Kapasitesi 3,4 Milyon Liralık Destekle Artırıldı
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan 3,4 milyon liralık destekle Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde süt toplama kapasiteleri artırıldı. Kooperatif, yeni araçlarla günlük süt kapasitesini 8 ton'dan 14 ton'a çıkardı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan 3,4 milyon liralık destekle Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde süt toplama kapasitesi artırıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, "AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)" kapsamında TKDK, birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

Nebioğlu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Pınar Aydoğan ile başkan yardımcısı Yasemin Demirkurt, TKDK'nin IPARD programı kapsamında, bölgede çiğ süt üzerine pazar oluşturulması ve süt işleme tesislerine daha kaliteli ve hijyenik sütün temini için proje hazırladı.

Kabul edilen projeden 3,4 milyon liralık hibe alan kooperatife, 3 süt toplama merkezi aracı ve 3 araç üstü süt taşıma tankı kazandırıldı. Projeyle üreticiden alınan günlük ortalama 8 ton olan süt kapasitesi, 14 tona çıkarıldı.

"Daha çok eve ulaşır hale geldik"

Kooperatif Başkanı Aydoğan, gazetecilere kooperatifin 1995 yılında üreticilerin sütlerini değerlendirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Araç sayısının yeterli gelmemesinden dolayı TKDK'ye başvuruda bulunduklarını belirten Aydoğan, "Yüzde 70 hibe çok cazip geldi. Bundan dolayı kuruma başvuruda bulundum. Her konuda bizlere yardımcı oldular." dedi.

Aydoğan, 3 araçlarının bulunduğunu aktararak, "İşlerimize yetişemiyorduk. Kaliteyi de yakalayamıyorduk. Bu nedenle sütleri değerli fiyatına da satamıyorduk. Bu yüzden ihtiyacımız vardı. Hem sütümüz hem de çalışan sayımız arttı. Daha çok noktaya ve eve ulaşır hale geldik." diye konuştu.

Demirkurt da kooperatif yönetimi kadınlardan oluştuğu için daha çok destek aldıklarına değinerek, desteklerinden dolayı TKDK yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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