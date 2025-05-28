Çay üreticileri doluya yakalandı

Çay üreticilerine dolu sürprizi

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde dolu yağışı üreticilerin çay bahçelerinden kaçışmasına sebep oldu.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Rize'de bugün yer yer dolu yağışı görüldü. Dolu yağdığı esnada çay bahçesinde olan üreticiler, yağışın ardından çay bahçelerinden çıkmak zorunda kaldı. Pazar ilçesine bağlı Tektaş köyünde çayını satmak üzere çay alım evine gelen üreticiler, aniden bastıran doluya yakalandı. Yoğun dolu yağışı nedeniyle kısa sürede yollar beyaza büründü.