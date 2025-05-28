Çay üreticileri doluya yakalandı

Çay üreticileri doluya yakalandı
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Rize'nin Pazar ilçesinde dolu yağışı, çay üreticilerini çay bahçelerinden kaçmak zorunda bıraktı. Aniden bastıran dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.

Çay üreticilerine dolu sürprizi

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde dolu yağışı üreticilerin çay bahçelerinden kaçışmasına sebep oldu.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Rize'de bugün yer yer dolu yağışı görüldü. Dolu yağdığı esnada çay bahçesinde olan üreticiler, yağışın ardından çay bahçelerinden çıkmak zorunda kaldı. Pazar ilçesine bağlı Tektaş köyünde çayını satmak üzere çay alım evine gelen üreticiler, aniden bastıran doluya yakalandı. Yoğun dolu yağışı nedeniyle kısa sürede yollar beyaza büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CENGİZ YILDIRIM - Güncel
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