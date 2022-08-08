Çavuşoğlu: "(Ukrayna-Rusya savaşı) AGİT'le de bir ateşkese varılması için birlikte çalışmaya hazırız" Konferansın yapıldığı salon Salonda bulunan katılımcılar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti. Konferansın yapıldığı salon Salonda bulunan katılımcılar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti. Güncel AA / Hakan Dündar Mevlüt Çavuşoğlu Ankara Güncel Haberler

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