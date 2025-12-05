Çatalca'da küçükbaş hayvan kesim ücretine yüzde 200 zam yapıldı

Çatalca Belediye Meclisi'nde küçükbaş hayvan kesim ücretinin 500 liradan yüzde 200 zamla 1500'e çıkarılmasını da içeren 2026 mali yılı ücret tarifesi teklifi, AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Çatalca Belediyesi Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel başkanlığında belediyenin salonunda gerçekleşti.

Meclis'te, 2026 mali yılı ücret tarifesi teklifi görüşüldü.

Teklifte, büyükbaş hayvan kesim ücretinin 4 bin liradan yüzde 75 zamla 7 bine, küçükbaş hayvan kesim ücretinin 500 liradan yüzde 200 zamla 1500'e, otobüsle piknik alanlarına giriş ücretinin 550 liradan yüzde 45 zamla 800'e, kanal kazıcı iş makinesi saatlik kiralama ücretinin 3 bin 692 liradan yüzde 33 zamla 4 bin 908'e yükseltilmesinin de yer aldığı bazı kalemlere farklı oranlarda artış yapılması istendi.

Bu konuda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Süheyla Topçu, 2025 yılında ücret tarifelerinde bazı kalemlere yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldığını söyledi.

Yıl içerisinde de iki ayda bir "revize" ve "düzenleme" adı altında zamların yapıldığına dikkati çeken Topçu, "Şimdi 2026 yılı tarife ücretlerine baktığımız zaman bazı müdürlüklerde yüzde 100'ün üzerinde zam artışları var. Mesela, veteriner harçlarında yüzde 150'ye varan zam artışları var. Onun dışında yeni uygulamalar var; sedasyon ücretleri başlığı altında. Altında da 7-8 tane alt kalem var. Bu ücretlere baktığımızda o da fiyatlarının üzerinde neredeyse."

Hayvan kesim ücretlerine de değinen Topçu, "Büyükbaş hayvan kesiminde yüzde 75, küçükbaş hayvan kesiminde yüzde 200 oranında bir zam yapılmış. Kreş ücretlerine 3 ay önce eylül ayı Meclis toplantısında yüzde 122 oranında bir zam yapılmıştı. 2 bin 250 liradan 5 bin liraya çıkarılmıştı. Şimdi yine 2026 yılı için 7 bin lira bir teklif var burada. Burada direkt vatandaşa dokunulacak olan ücret tarifelerinde yüksek zam artışları olduğu için biz bu karara katılmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Çatalca Belediye Başkanı Güzel, küçükbaş hayvan kesiminin yüzde 200 arttığını, küçükbaş hayvanını getirip veteriner işlerinde kestiren bir tane vatandaşın olmadığını söyledi.

Tarife listesinde ne yapmak istediklerini anlatan Güzel, şunları kaydetti:

"Burada yüzde 200'lerin yapıldığı kalemler esasında vatandaşın belediyeyle çok ilgisi olmayan ve piyasada bu işi yapabilecekleri kalemlerdir. Belediyenin JCB'leri (iş makinesi) var. JCB'nin piyasadaki saati ile belediyedeki saati aynı mı? Tabii ki belediyedeki saatini yüksek tutuyoruz ki vatandaş belediyeden JCB kiralamasın, piyasa ayakta kalsın. Biz sizden fazla düşünüyoruz piyasayı. Yoksa biz belediyeyiz, JCB'yi daha uygun fiyata kiralatırız, küçükbaş hayvanı daha uygun fiyata kestiririz, (o zaman) dışarıda ne kasap kalır ne JCB ile ilgili iş yapanlar kalır. Anlatabiliyor muyum? Bu işler böyledir."

Meclis'te konuşmaların ardından yapılan oylamada 2026 mali yılı ücret tarifesi teklifi, AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.