Haberler

Caspian Airlines'a ait uçak 3 milyon avro borçla İstanbul Havalimanı'nda haczedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Caspian Airlines'a ait uçak 3 milyon avro borçla İstanbul Havalimanı'nda haczedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İranlı Caspian Airlines'e ait uçak, gözetim şirketine olan 3 milyon avroluk borcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda haczedildi. İran seferi için kalkışa hazırlanan uçağın havalanmasına izin verilmezken yolcular uçaktan indirilerek terminale alındı.

İRANLI havayolu şirketi Caspian Airlines'e ait uçak, 3 milyon avroluk borç nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda haczedildi.

İstanbul Havalimanı'ndan İran'a seferler yapan İranlı Caspian Airlines'in bir gözetim şirketine borcundan dolayı hukuki süreç başlatıldı. Şirketin 3 milyon avroluk borcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, bu sırada havayolu şirketine ait EP-KPB kuyruk tescilli İran seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağın havalanmasına izin verilmemesini istedi. Bunun üzerine görevli memurlar, yolcuların uçaktan indirilmesini istedi. Uçaktan indirilen yolcular terminale alınırken, uçağa ise haciz işlemi uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

Berrin Keklikler’den Atiye’ye: Senden hâlâ nefret ediyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı BM'de çocukların dijital güvenliğini gündeme taşıdı

Dijital tehlike kapıda: Dünya liderlerinin eşleri çocuklara ses oldu

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu

Bakan yardımcısının firari damadı teslim oldu
Damadı teslim oldu, Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı

Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı!
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme!

Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı