Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda konuştu Açıklaması

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan'ın enerji güvenliğini güçlendirmeye yönelik katkılarını önemli bulduğunu açıkladı. Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda konuşan Caparov, iki ülke arasındaki işbirliğinin enerji arz istikrarı ve ekonomik fırsatları artırdığını vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan'ın Orta Asya ile komşu bölgelerde enerji güvenliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkıyı son derece değerli bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Caparov, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda konuşma yaptı.

Caparov, Türkmenistan'ın tarafsızlık politikası, iç siyasi istikrarı ve toplumsal uyumu başarıyla sağlayarak ülkenin gelişimi için sağlam bir temel oluşturduğunu vurgulayarak, " Kırgızistan, Türkmenistan'ın enerji güvenliğini güçlendirmeye yönelik bölgesel katkılarını son derece değerli buluyor." dedi.

Türkmenistan ile elektrik tedariki alanında kurulan başarılı işbirliğine dikkati çeken Caparov, Türkmenistan'ın doğal gaz ve enerji projelerinin bölgedeki enerji arz istikrarını önemli ölçüde artırdığını, pazarları genişlettiğini ve karşılıklı yarar sağlayan yeni ekonomik işbirliği fırsatları oluşturduğunu kaydetti.

Ulaşım ve lojistik alanındaki işbirliği potansiyeline de değinen Caparov, Kırgızistan'ın çok modlu güzergahların geliştirilmesine, mevcut ulaşım koridorlarının genişletilmesine ve yeni ortak lojistik zincirlerin kurulmasına katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Caparov, "Ülkelerimiz için ulaşımın modernizasyonu ve çok modlu güzergahların geliştirilmesi temel hedefler olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
