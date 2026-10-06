Çankırı Kızılırmak'ta 2026 çeltik hasadı başladı, dekarda 700-900 kilo verim bekleniyor

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde 2026 yılı çeltik hasadı başladı.

Kızılırmak Kaymakamı Hüseyin Akçay ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Yırtıcı, çeltik hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Akçay, çeltik üretimi ve sezonun genel durumu hakkında bilgi aldı.

Akçay, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasının önemine işaret ederek, çiftçilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Hasat programının ardından Aşağı Alegöz köyünde çeltiklerini kurutan çiftçileri ziyaret eden Akçay, ürünlerin kurutulması ve hasat sonrası süreç hakkında bilgi aldı, üreticilerin talep ve görüşlerini dinledi.

İlçede bu yıl çeltik üretiminde dekarda yaklaşık 700 ila 900 kilogram verim elde edilmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA