Üye Girişi
Haberler

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü, BATIKAF Hazırlık Çalıştayına Katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü, BATIKAF Hazırlık Çalıştayına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) için düzenlenen hazırlık çalıştayına katıldı ve öğrenci mezunlarını iş dünyasıyla buluşturmak amacıyla önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) için düzenlenen hazırlık çalıştayına katıldı.

ÇAKÜ'den yapılan açıklamada, öğrenci ve mezunları iş dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan BATIKAF'ın Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın da katıldığı çalıştayın 19 paydaş üniversitenin katılımıyla bölgesinde düzenlenen en büyük kariyer fuarı olduğu aktarılan açıklamada, çalıştayda öğrenci ve mezunları iş dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan BATIKAF'ın tüm paydaşlarıyla planlama, görüş alışverişi ve değerlendirmelerinin yapıldığı anlatıldı.

Rektör Çiftçi, BATIKAF 2024'e yönelik verimli bir çalıştay gerçekleştirildiğini vurgulayarak, paydaş üniversite rektörleriyle bir araya gelerek üniversiteler arası iş birliğini güçlendirmeye ve ortak projeler yürütmeye yönelik, fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler

DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler

 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

 Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı

Kayyum kararının ardından belediye önünde protestolar başladı
Kayyum kararına tepkiler art arda geldi! Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan için dikkat çeken ifadeler

Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan için dikkat çeken ifadeler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Küçük enişte karakteri kim? "Tosun Paşa" adlı filmde geçen Tellioğlu ailesinin dört damadından hangisi "Küçük Enişte" olarak da adlandırılır? Eylül 2024'te, İngiltere'de havalimanına giden bir trene hangisi binmiş ve trenden çıkarılamayınca sefer iptal edilmiştir? Yarın kar yağacak mı? Kahve falında kaplumbağa görmek ne demek? Kahve falında tavşan görmek ne demek? THY seferleri neden iptal edildi, seferler ne zaman başlayacak? THY hangi seferler iptal oldu? TDK sözlükte ehlemek fiili mi var mı? Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir fiil değildir? Normal yetişkin bir insanın beyninin ağırlığı yaklaşık 1 buçuk kilo kadarken bir kambur balinanın beninin ağırlığı yaklaşık ne kadardır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.