Çankırı'da Yılbaşı Denetimleri: 14 İşletmeye Ceza Kesildi

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı denetimi gerçekleştirdi.

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve güvenli hizmetten faydalanabilmesi için imalathaneleri, unlu mamul ve kuruyemiş satan işetmeler ile bakkal ve marketlerde denetim yaptı.

Yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, işletmeleri halk sağlığına ve yasal düzenlemelere uygunluk, ürünleri de gramaj, son kullanma tarihi, fiyat tutarlılığı ve hijyen kuralları yönlerinden denetledi.

Denetimler neticesinde 14 işletmeye cezai işlem uygulandı, son tüketim tarihi geçmiş 966 ürüne imha edilmek üzere el konuldu.