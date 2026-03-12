Haberler

Çankırı'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı, 105 metrelik Türk bayrağı açılarak kutlandı

Çankırı'da üniversiteli kız öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 105. yılını 105 metrelik Türk bayrağı açarak coşkuyla kutladı. Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

"İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Uluyazı Kampüsü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çankırı Kız Öğrenci Yurdu bahçesinde program düzenlendi."

Tören öncesinde öğrenciler tarafından 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 105'inci yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

İstiklal Marşı'nın milli birlik ve beraberliğin mutabakat belgesi olduğunu belirten Ak, "İstiklal Marşı, bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde milletimizin gösterdiği büyük kahramanlığın, milli değerlerimizi ve ideallerimizi yansıtan azim ve fedakarlıkla verilmiş kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir." dedi.

İstiklal Marşı'nın milletin duygularına tercüman olduğuna vurgu yapan Ak, "İstiklal Marşı'mız, milletimizin vatan sevgisini, bağımsız yaşama kararlılığını ve mukaddesatına verdiği önemi abideleştirmiş, Anadolu'da birçok şehrin işgal altında olduğu bir dönemde esareti reddederek, bağımsızlık mücadelesini sürdürmesinde moral ve cesaret kaynağı olmuştur. Vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendiren öğrenciler, 105 feneri gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
