Haberler

Çankırı'da Orta Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi

Çankırı'da Orta Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı Orta Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı Yatılı Bölge Okulu'nun spor salonunda gerçekleştirildi. Programa katılan MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ve Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Ramazan ayının önemini vurgulayarak birlik ve dayanışmanın altını çizdiler.

Çankırı'da Orta Belediyesi tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Yatılı Bölge Okulu'nun spor salonunda düzenlenen programa MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yılık, devlet ve milletin her zaman birlik içinde olduğunu vurgulayarak, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bezci de ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu dile getirerek, aynı sofrada buluşmanın manevi önemine dikkati çekti.

İftar programı, İlçe Müftüsü Erdem Dulun tarafından yapılan yemek duasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
Bir puan kaybı daha! Amedspor'un ilk 2 hayali zora girdi

Şampiyonluk hedefleyen Amedspor'un beli doğrulmuyor
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den