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Çankırı'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği

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Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel eğitim öğrencileri spor müsabakaları gerçekleştirdi.

Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak açılış konuşması yaptı.

Özel eğitim öğrencileri tarafından judo gösterisi sunuldu, çuval yarışı, halat çekme ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi.

Programa katılan Vali Mustafa Taşolar ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in de yer aldığı takım ile özel eğitim öğrencilerinin futsal takımları karşılaştı.

Çekişmeli müsabakada özel eğitim öğrencileri 5-4 galip geldi.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Kıran kırana bir maç oldu. Bu kadar beklemiyordum. Bizi yendiler, çok yetenekliler. Bu çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir müsabakaydı, çok güzel bir kaynaşma ortamı oldu. Hepsine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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